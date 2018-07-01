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Сильнейший ливень вызвал потоп в терминале аэропорта Внуково: видео

Дарья Михалина
00:15 01.07.2018
Витрина в зале вылетов не смогла противостоять стихии, и вода полилась внутрь.
Видео: Вика Размыслова / Vk.com

В субботу, 30 июня, сильный дождь спровоцировал потом в одном из терминалов московского аэропорта «Внуково».

Панорамное стекло, располагающееся в зале ожидания, не выдержало напора воды и вода начала просачиваться внутрь здания. Очевидцы случившегося успели заснять инцидент и выложить его в Сеть.

На опубликованных кадрах видно, дело отнюдь не в единичной бреши в стекле: вода стекается по стеклам во всей длине окна.

Напомним, 30 июня на территории Москвы действует штормовое предупреждение. В МЧС России попросили жителей и гостей московского региона переждать стихию в зданиях.

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