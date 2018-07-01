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Неизвестные устроили массовый расстрел людей возле церкви в Швеции

Вадим Синицын
00:10 01.07.2018
По словам свидетелей, после начала стрельбы ситуацию можно было описать только словами «полный хаос». Напуганные люди бежали во все стороны.

Минимум четыре человека пострадали во время стрельбы в шведском городе Хельсингборге. Об этом сообщает местное издание SVT Nyheter.

По данным СМИ, стрельба произошла возле церкви Густава Адольфа. По словам свидетелей, после начала стрельбы ситуацию можно было описать только словами «полный хаос» - напуганные люди бежали во все стороны.

Точное количество пострадавших и мотивы стрелков неизвестны. По версии СМИ, стрельба могла стать частью «разборок» местных криминальных групп, однако полиция не дает официального подтверждения этой версии, равно как и версии о возможном теракте.

Район инцидента оцеплен, на месте работают криминалисты, полиция и спасатели. На данный момент происшествие классифицируется как «попытка убийства».

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