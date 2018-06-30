В Москве построят шесть новых станций метро

К 2021 году в Москве начнут работу еще шесть станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом журналистам рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что новые станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная» будут располагаться на северо-восточном участке.

На схеме метро Большая кольцевая линия будет идти под номером 11 изображена бирюзовой и в будущем будет объединена с Каховской линией.