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Литовский депутат подал жалобу на российский мультфильм про бобра

Вадим Синицын
23:22 30.06.2018
Прокат российского мультфильма с говорящими на русском языке животными возмутил парламентария.
Литовский депутат подал жалобу на российский мультфильм про бобра
Фото: Кадр мультфильма «Два хвоста»

Литовский депутат и член фракции «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обратился в Госинспекцию по государственному языку с жалобой на российский мультфильм. Об этом сообщает Delfi.

Речь идет об анимационной комедии «Два хвоста», повествующей о приключениях бобра Боба и кота Макса, которые сражаются с инопланетными охотниками на животных. Литовский парламентарий с возмущением обнаружил, что мультфильм в Литве показывается на русском языке.

«Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas (компании-прокатчика – прим.ред.) и информировала о принятых решениях», — заявил депутат.

Ранее сообщалост, что Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, который предусматривает запрет обучения на русском языке в частных учебных заведениях страны. Прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен с начала 2019 года.

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