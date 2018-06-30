Жители провинций Хама и Хомс в Сирии возвращаются к мирной жизни

Обстановка в сирийских провинциях Хама и Хомс нормализуется. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

«Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В населенном пункте Хурсан провинции Хама проведена рабочая встреча с представителями населенного пункта по вопросам содействия в восстановлении инфраструктуры и создания условий для возвращения беженцев», - рассказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 108 человек, а в Восточную Гуту – 115 человек. Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 749 жителей Восточной Гуты и 106 691 житель провинции Хомс.

Цыганков отметил, что представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Хауш-эль-Ханун провинции Риф Дамаск.

Органами местного самоуправления совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечена регулярная доставка жителям населенного пункта продовольствия и питьевой воды. При содействии специалистов российского Центра по примирению местное население получает квалифицированную медицинскую помощь, для тяжело больных пациентов организована эвакуация в лечебные учреждения города Дамаск. Кроме того, как сказал Цыганков, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе 3 детям.

«В Юго-Западной зоне деэскалации к режиму прекращения боевых действий присоединилось три населенных пункта – Умм-Валад, Этбаа и Джбеб»,- добавил генерал-майор.

По его словам, 250 боевиков вооруженных формирований, прекративших сопротивление правительственным войскам, приняли решение пройти процедуру урегулирования статуса. Ими сдано 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество различных боеприпасов.