Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Жители провинций Хама и Хомс в Сирии возвращаются к мирной жизни

Василиса Морозова
22:45 30.06.2018
За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 108 человек, в Восточную Гуту – 115 человек.
Жители провинций Хама и Хомс в Сирии возвращаются к мирной жизни
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress

Обстановка в сирийских провинциях Хама и Хомс нормализуется. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

«Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В населенном пункте Хурсан провинции Хама проведена рабочая встреча с представителями населенного пункта по вопросам содействия в восстановлении инфраструктуры и создания условий для возвращения беженцев», - рассказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 108 человек, а в Восточную Гуту – 115 человек. Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 749 жителей Восточной Гуты и 106 691 житель провинции Хомс.

Цыганков отметил, что представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Хауш-эль-Ханун провинции Риф Дамаск.

Органами местного самоуправления совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечена регулярная доставка жителям населенного пункта продовольствия и питьевой воды. При содействии специалистов российского Центра по примирению местное население получает квалифицированную медицинскую помощь, для тяжело больных пациентов организована эвакуация в лечебные учреждения города Дамаск. Кроме того, как сказал Цыганков, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе 3 детям.

«В Юго-Западной зоне деэскалации к режиму прекращения боевых действий присоединилось три населенных пункта – Умм-Валад, Этбаа и Джбеб»,- добавил генерал-майор.

По его словам, 250 боевиков вооруженных формирований, прекративших сопротивление правительственным войскам, приняли решение пройти процедуру урегулирования статуса. Ими сдано 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество различных боеприпасов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
На Украине заявили о создании «мощнейшей» противокорабельной ракеты
Дата30.06.2018, 18:42
На Украине заявили о создании «мощнейшей» противокорабельной ракеты
После выполнения задач в Средиземном море в Крым вернулся «Адмирал Эссен»
Дата30.06.2018, 11:36
После выполнения задач в Средиземном море в Крым вернулся «Адмирал Эссен»
Южноамериканская феерия: Уругвай обыграл Португалию со счетом 2:1
Дата30.06.2018, 22:54
Южноамериканская феерия: Уругвай обыграл Португалию со счетом 2:1
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3»
Дата30.06.2018, 09:43
Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3»
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Дата30.06.2018, 11:34
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:45 В стране и мире
Жители провинций Хама и Хомс в Сирии возвращаются к мирной жизни
06:00 В стране и мире
Видео
Военнослужащие военной полиции ЮВО вернулись домой из Сирии
22:58 В стране и мире
В свои дома в Хомсе и Восточной Гуте вернулись более 177 тысяч сирийских беженцев
08:28 В стране и мире
Видео
Российские военные привезли детям Дамаска тульский мед
03:58 В стране и мире
Видео
CМИ: Трамп планирует заключить сделку по Сирии с Путиным
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:58 В стране и мире
ВСУ вывозили оружие из Донбасса в цинковых гробах
19:58 Спорт
РФС ответил на сообщения о допинге у Черышева
18:31 Спорт
Украину могут отстранить от участия в Олимпиаде
18:12 Спорт
FIFA разорвала сотрудничество с Марадоной из-за скандального поведения
16:49 В стране и мире
Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Момент взрыва японской ракеты попал на видео Видео
Момент взрыва японской ракеты попал на видео
Таинственные артефакты: фермер случайно нашел тысячелетние кольца из золота
Таинственные артефакты: фермер случайно нашел тысячелетние кольца из золота
Названы продукты, вызывающие рак
Названы продукты, вызывающие рак
Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети Видео
Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео Видео
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.