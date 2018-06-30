Подруга Собчак подтвердила беременность телеведущей

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее супруг актер Максим Виторган ждут второго ребенка. Слухи об этом ходили уже давно, но накануне информацию подтвердила подруга Собчак дизайнер одежды и жена рэпера Dino MC 47 Мишаня Мишина.

Девушка опубликовала совместную фотографию с телеведущей, сделанную на одном из светский мероприятий, в Instagram. Одна из подписчиц спросила, беременна ли Собчак, на что Мишина ответила «да».

Сама звезда и ее муж пока никак не прокомментировали откровение, хотя их поклонники вовсю поздравляют супругов в соцсетях.

Первый ребенок у пары родился в ноябре 2016 года в элитной подмосковной клинике. Собчак и Виторган назвали сына Платоном.