Порошенко посоветовал НАТО оценить «самопожертвование» Украины

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина делает для региональной и мировой безопасности гораздо больше, чем другие страны-партнеры НАТО, поэтому в североатлантическом альянсе должны оценить ее «самопожертвование».

«Наш вклад, наше самопожертвование должны быть надлежащим образом оценены альянсом. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов», — отметил Порошенко в Facebook.

Ранее украинский лидер делал предположение, что страна может попасть в военно-политический блок к 2030 году. Порошенко уже подготовил поправки в конституцию, касающихся вступления Украины в ЕС и НАТО, и вскоре он передаст из на рассмотрение в Раду.

«Наша задача — обеспечить вхождение Украины в трансатлантическую систему безопасности», — написал Порошенко в Facebook.

При этом, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украине еще далеко до вступления в альянс, даже несмотря на решение Рады от отказе от внеблокового статуса.