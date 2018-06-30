Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жена Кержакова призналась, почему муж «украл» их ребенка

Наталья Вальханская
21:58 30.06.2018
Накануне девушка заявила, что Александр Кержаков похитил сына полтора месяца назад.
Жена Кержакова призналась, почему муж «украл» их ребенка
Фото: milana_kerzhakova / Instagram

Супруга экс‐футболиста, а ныне старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана рассказала о реальных причинах, из-за которых ее муж забрал их общего сына Артемия.

Она призналась, что лечилась от наркомании в клинике на протяжении 4,5 месяцев, тогда как ребенок большую часть времени проводил с нянями.

Милана Кержакова извинилась перед мужем и перед людьми, которых «ввела в заблуждение».

«Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании», - написала она в своем Instagram.

Накануне девушка в прямом эфире в своем аккаунте заявила, что Александр Кержаков якобы похитил их ребенка, и она больше месяца не видела сына.

До этого Милана сообщила, что разводится с футболистом и назвала его «падшим» и «недостойным уважения» человеком.

«Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела», - пишет она теперь.

По ее словам, причиной, которая привела ее к наркотикам, стала смерть отца.

«Я искала поддержку от вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали», - добавила она.

Кержакова заявила, что она уже встретилась с сыном и поговорила с супругом. Они приняли решение, что ребенку лучше пока жить с отцом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
На Украине заявили о создании «мощнейшей» противокорабельной ракеты
Дата30.06.2018, 18:42
На Украине заявили о создании «мощнейшей» противокорабельной ракеты
После выполнения задач в Средиземном море в Крым вернулся «Адмирал Эссен»
Дата30.06.2018, 11:36
После выполнения задач в Средиземном море в Крым вернулся «Адмирал Эссен»
Южноамериканская феерия: Уругвай обыграл Португалию со счетом 2:1
Дата30.06.2018, 22:54
Южноамериканская феерия: Уругвай обыграл Португалию со счетом 2:1
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3»
Дата30.06.2018, 09:43
Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3»
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Дата30.06.2018, 11:34
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:58 В стране и мире
ВСУ вывозили оружие из Донбасса в цинковых гробах
19:58 Спорт
РФС ответил на сообщения о допинге у Черышева
18:31 Спорт
Украину могут отстранить от участия в Олимпиаде
18:12 Спорт
FIFA разорвала сотрудничество с Марадоной из-за скандального поведения
16:49 В стране и мире
Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Момент взрыва японской ракеты попал на видео Видео
Момент взрыва японской ракеты попал на видео
Таинственные артефакты: фермер случайно нашел тысячелетние кольца из золота
Таинственные артефакты: фермер случайно нашел тысячелетние кольца из золота
Названы продукты, вызывающие рак
Названы продукты, вызывающие рак
Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети Видео
Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео Видео
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.