Жена Кержакова призналась, почему муж «украл» их ребенка

Супруга экс‐футболиста, а ныне старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана рассказала о реальных причинах, из-за которых ее муж забрал их общего сына Артемия.

Она призналась, что лечилась от наркомании в клинике на протяжении 4,5 месяцев, тогда как ребенок большую часть времени проводил с нянями.

Милана Кержакова извинилась перед мужем и перед людьми, которых «ввела в заблуждение».

«Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании», - написала она в своем Instagram.

Накануне девушка в прямом эфире в своем аккаунте заявила, что Александр Кержаков якобы похитил их ребенка, и она больше месяца не видела сына.

До этого Милана сообщила, что разводится с футболистом и назвала его «падшим» и «недостойным уважения» человеком.

«Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела», - пишет она теперь.

По ее словам, причиной, которая привела ее к наркотикам, стала смерть отца.

«Я искала поддержку от вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали», - добавила она.

Кержакова заявила, что она уже встретилась с сыном и поговорила с супругом. Они приняли решение, что ребенку лучше пока жить с отцом.