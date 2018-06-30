Восьмилетний вундеркинд закончил школу и поступает в университет

Восьмилетний вундеркинд Лоран Симонс из Бельгии закончил школу и поступает в университет, сообщает RTBF.

Как рассказал отец мальчика, Лоран справился со школьной программой за 1,5 года и сдал выпускные экзамене на уровне 18-летних выпускников.

Мальчика никогда не интересовали игрушки и общение со сверстниками, вместо этого он проводил время за книгами. В настоящее время IQ Лорана 145 баллов.

«Мой любимый предмет математика. Потому что в нее входят множество разнообразных дисциплин и направлений, таких как статистика, геометрия, алгебра», - поделился восьмилетний Лоран.

Сейчас мальчик на два месяца уходит на каникулы, а после этого будет поступать в университет. Он рассматривал профессии хирурга и астронавта, но решил заняться программированием.