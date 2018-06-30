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ВСУ вывозили оружие из Донбасса в цинковых гробах

Наталья Вальханская
20:58 30.06.2018
Сотрудниками СБУ был выявлен ряд нарушений со стороны командования батальона ВСУ, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
ВСУ вывозили оружие из Донбасса в цинковых гробах
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В самопровозглашенной Луганской народной республике рассказали о схеме торговли оружием, которую использовали украинские силовики. По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, контрабанду оружия и боеприпасов раскрыли сотрудники СБУ.

Незаконным оборотом занималось командование одного из батальонов ВСУ, при этом, для уклонения от наказания, сотрудники Службы безопасности предложили офицерам переложить вину за организацию канала торговли на рядовой состав.

Оружие вывозилось из Донбасса с невероятным цинизмом – в цинковых гробах, под видом погибших военнослужащих.

«Преступники в погонах смертельный товар отправляли из зоны проведения так называемой "операции Объединенных сил" в цинковых ящиках, предназначенных для перевозки погибших военнослужащих», - цитирует Марочко Луганский информационный центр.

По словам представителя Народной милиции, оружие из Донбасса регулярно перепродается в другие регионы Украины, а также в страны Восточной Европы.

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