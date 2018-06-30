Разработчик сервиса по распознаванию лиц FindFace объявил о закрытии проекта

Команда NtechLab, которая разработала сервис FindFace для поиска пользователей соцсети «ВКонтакте» по фотографии, объявила о завершении с июля работы над проектом. Об этом представитель компании рассказал порталу vc.ru.

Отмечается, что сотрудники теперь намерены сосредоточиться на разработке масштабных инновационных проектах для государства и бизнеса.

Сервис FindFace с момента своего запуска в 2016 году стал самым известным технологическим открытием в мире по лицевой биометрии, продемонстрировав точность и скорость работы на огромных просторах данных. В сентябре 2017 годы московские власти подключили созданную NtechLab технологию распознавания к городской системе видеонаблюдения для поиска преступников. Весной 2018 года компания представила мобильную версию распознавания лиц для МВД РФ.

В данный момент у компании более ста партнеров и клиентов в различных странах мира, среди которых федеральные и региональные государственные организации, IT-компании и финансовые институты, казино и гостиницы.

Как отметил основатель NtechLab Артем Кухаренко, пишет «Лента.ру», FindFace помогал людям знакомиться и находить давних друзей, а также правонарушителей. Однако, по его словам, теперь ресурсы компании должны быть сосредоточены на проектах в сфере безопасности и торговли.