В Кишиневе застрелили сына экс-посла Молдавии в России

В Кишиневе убили 30-летнего сына бывшего посла Молдавии в РФ Анатолия Цэрану. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника Генерального Инспектората полиции Александра Пынзаря.

По его словам, инцидент произошел в квартире дома на улице Василия Лупу в молдавской столице. После прибытия полиция выяснилось, что сына политика застрелили.

«В квартире произошла ссора между двумя молодыми людьми. В результате ссоры 32-летний хозяин квартиры трижды выстрелил в 30-летнего гостя. Он погиб на месте. Им оказался Теодор Цэрану, сын известного политолога, экс-депутата и дипломата Анатолия Цэрану», - сказал Пынзарь.

Подозреваемого задержали на 72 часа. В настоящее время проводится расследование. В ходи обыска квартиры были обнаружены четыре вида огнестрельного оружия и боеприпасы, в частности пистолет Glock 19 калибра 9x19 мм, длинноствольное ружье CZ-858 калибра 7,62x39 мм, а также пистолет Макарова калибра 9x18 мм.

Отмечается, что для убийства Цэрану был использован пистолет CZ P-10C, калибра 9x19 мм, найденный на полу в квартире подозреваемого, которым, по данным полиции, он владел на законных основаниях.