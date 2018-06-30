Дерево упало на ехавшие по дороге машины в Люберцах из-за урагана

В Люберцах на Зенинском шоссе в результате урагана дерево упало на легковой автомобиль, сообщают «Вести».

Очевидцы сняли на видео последствия падения дерева на машину из-за разбушевавшегося в московском регионе урагана. Из-за удара стихии дерево не устояло и рухнуло на проезжую часть в тот момент, когда мимо проезжал автомобиль.

От падения дерева пострадал еще один автомобиль, который можно увидеть в конце ролика.

Как сообщалось ранее, в Москве действует штормовое предупреждение. В МЧС России попросили жителей и гостей московского региона переждать стихию в зданиях.