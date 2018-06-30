В Чехии создадут центр спутникового наблюдения НАТО

Центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО под кодовым названием SATCEN создадут в Чехии. Об этом сообщила пресс-секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова, пишет ТАСС.

С начала июля на территории страны будут вестись работы по созданию специального спутникового агентства, в компетенции которого войдет также обработка снимков, полученных при спутниковой и аэросъемке. По плану данные будут передавать руководству североатлантического альянса, чешской военной разведке и сотрудникам служб спасения.

Финансированием центра займется минобороны Чехии и выделит на эти цели около десятков миллионов долларов.

Отмечается, что на рабочий уровень центр выведут к началу 2020 года, а до этого времени он будет действовать в тестовом режиме, осуществляя прием специалистов. По словам Ритгофовой, их должно быть около полусотни.

Ранее лидер США Дональд Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону.