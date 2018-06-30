На Украине заявили о создании «мощнейшей» противокорабельной ракеты

В Киеве заявили о создании «мощнейшей» противокорабельной крылатой ракеты, заявил изданию «Апостроф» глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, мобильное наземное средство может появиться уже в 2019 году и оно сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров. Бадрак подчеркнул, что оно может быть использовано для береговой охраны.

Также он заявил, что ракета станет «психологическим фактором» воздействия на Россию. Так, Украина намерена противопоставить РФ если не корабли, то хотя бы ракеты.