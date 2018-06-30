Суд в Стокгольме заявил о праве Польши требовать от РФ снижения цен на газ

Стокгольмский арбитраж признал право Польши требовать снижения стоимости российского газа, сообщили представители польской нефтегазовой компании PGNiG.

Речь идет о долгосрочном договоре, так называемом Ямальском контракте, на основании которого российский «Газпром» поставляет в республику десять миллиардов кубометров газа.

Польская компания заявила, что ожидает снижения цены контракта до уровня рыночных цен на более позднем этапе арбитражного производства. В PGNiG напомнили, что на протяжении нескольких лет российская компания отвергала любой пересмотр цен, в результате чего стоимость газа для Польши значительно превысила цены на рынках Западной Европы, уверены в Варшаве.

Представители компании отметили, что суд удовлетворил ключевые аргументы, указывающие на необходимость снижения контрактной цены, и отверг доводы российской стороны.

Контракт был подписан в 1996 году и будет действовать до 2022 года. Он предполагает поставку около десять миллиардов кубометров газа в год.