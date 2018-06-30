Сотрудника водоканала в Пермском крае уволили после заявления о «налоге на дождь»

Сотрудника кунгурского водоканала в Пермском крае, сообщившего о введении «налога на дождь», уволили. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил советник зампредседателя правительства региона Андрея Красникова, ошибочную информацию про начисления за дождевую воду, а не за канализацию сообщил жителям региона начальник отдела водоканала.

Красников добавил, что на самом деле в платежки была включена плата за водоотведение. А работник «уже уволен» за свою некомпетентность.

Напомним, в квитанциях за коммунальные услуге в Кунгуре появилась строка - «ОДН за сточные воды», то есть за воду, которая бежит с крыш по водостокам. Жители должны были платить за это 7 рублей в месяц. Однако первый заместитель главы Кунгура Андрей Дремин пояснил, что речь идет о плате, которая взимается за отведение воды, подаваемой в дом согласно показателям счетчиков.