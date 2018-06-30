Гроза, дождь стеной и нулевая видимость: москвичи делятся кадрами разгула стихии

В Москве действует штормовое предупреждение, в целях безопасности закрыта для болельщиков фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах, а в МЧС просят москвичей и гостей столицы пережидать непогоду в капитальных строениях.

Очевидцы снимают на видео разбушевавшуюся стихию и выкладывают в Сеть кадры сильного ливня. Видимость в некоторых районах на дорогах практически нулевая.

Только сегодня в столице выпадет треть месячной нормы осадков, а это до 25-30 миллиметров, сообщили в центре «Фобос».

Такая погода сохранится до конца воскресенья 1 июня, однако на следующей неделе синоптики также обещают облачность и кратковременные дожди.