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МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

Наталья Вальханская
17:16 30.06.2018
В столице ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.
Видео: evrogova / Instagram

В Москве, с субботы 30 июня до вечера воскресенья 1 июля, ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков ожидается дождь, местами сильный, гроза и град.

«При грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду», - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Спасатели попросили москвичей и гостей столицы пережидать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице - не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциях, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Во время грозы МЧС призывает не находится вблизи водоемов, а во время движения на автомобиле, при возможность, остановиться.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», - добавили в ведомстве.

По данным центра погоды «Фобос», в субботу в регионе местами выпадет до 25-30 миллиметров осадков.

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