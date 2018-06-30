МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

В Москве, с субботы 30 июня до вечера воскресенья 1 июля, ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков ожидается дождь, местами сильный, гроза и град.

«При грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду», - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Спасатели попросили москвичей и гостей столицы пережидать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице - не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциях, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Во время грозы МЧС призывает не находится вблизи водоемов, а во время движения на автомобиле, при возможность, остановиться.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», - добавили в ведомстве.

По данным центра погоды «Фобос», в субботу в регионе местами выпадет до 25-30 миллиметров осадков.