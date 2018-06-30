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Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей

Наталья Вальханская
16:49 30.06.2018
Подписчиков блогера интересовали цены на полуострове и вопросы безопасности, многие оказались очень удивлены реальным положением вещей.
Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей
Фото: Тетяна Монтян / Facebook

Киевский блогер Татьяна Монтян рассказала украинцам о своей поездке в Крым. Больше всего подписчиков интересовали цены на полуострове, а также как крымчане относятся к приезжающим к ним украинцам и насколько там безопасно.

По словам Монтян, сложнее всего пересечь границу, так как перед украинским КПП собирается огромная пробка, при этом поблизости нет даже магазинов, чтобы купить воду или еду.

«Очередь машин просто невероятная - когда я примерно в 17 часов пересекала пеший переход, одновременно со мной оформлялись люди, которые стояли в очереди на машинах с девяти утра», - написала блогер в Facebook.

Ее подписчики удивились количеству украинцев, которые хотят отдохнуть в Крыму.

Монтян побывала в Армянске, где отметила небольшие цены на жилье и еду, а также то, что все собаки на улицах имеют чипы о прививках и стерилизации. Женщина опубликовала фотографию танка времен Великой Отечественной войны, стоящего на пьедестале, и подписала: «Танк на месте».

«Приятно видеть танк времен Великой Отечественно с звездой, а не с вилами - всплывают в памяти теплые воспоминания светлой юности», - прокомментировал один из подписчиков.

В Евпатории блогера также удивили невысокие цены и она подчеркнула, что «в Киеве значительно дороже».

«Реально неплохая туристическая инфраструктура! Конечно, еще вылизывать и вылизывать, но даже сейчас поражает то, что уже сделано!», - отметила Монтян.

В комментариях украинцы делятся с соотечественниками своими впечатлении об отдыхе в Крыму и успокаивают сомневающихся, что в поездке им не будет дискомфортно.

«Я была в Крыму два последних года и в этом собираюсь. Украинский понимают, отвечают спокойно и доброжелательно, в кафе слышны иногда украинские песни», - написала харьковчанка.

«В этом году, как никогда, пляжи забиты. Повсюду слышна украинская речь. Много машин с украинскими номерами», - подтверждает другой пользователь.

Один из подписчиков показал видео, снятое на набережной Ялты и отметил чистоту, несмотря на большое количество людей.

«Обратите внимание, как там красиво, чисто и комфортно. А самое главное, поют крымчане и по-украински. И говорят в том числе и на украинском, и никакого негатива, наоборот, очень все классно. Повезло крымчанам, теперь живут намного лучше, чем в наши люди в Незалежной», - поделился мужчина.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума в 2014 году, на котором абсолютное число жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.

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