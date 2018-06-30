Момент взрыва японской ракеты попал на видео

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент неудачного запуска частной японской ракеты.

Она стартует и поднимается на несколько метров, однако уже через несколько секунд внезапно падает на землю и взрывается. После этого начинается сильный пожар.

Как ранее сообщалось, запуск ракеты MOMO происходил на полигоне на острове Хоккайдо. Это была уже вторая попытка запустить первую в Японии частную ракету. Отмечается, что разработкой MOMO занималась компания Interstellar Technologies. Стоимость проекта запуска ракеты составила около полумиллиона долларов.

Первая попытка состоялась в прошлом июне: она также была неудачной, так как возникли проблемы с телеметрией.