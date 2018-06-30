Порошенко назвал ввод в Донбасс миротворцев ООН «тестом» для Кремля

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что инициатива Москвы по вводу миротворческого контингента ООН в Донбасс продемонстрирует истинные намерения Кремля, поэтому это своеобразный «тест» для него.

«Предложение по миссии в Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру», - написал он в Facebook.

По его мнению, развертывание многонациональной миротворческой миссии ООН на Украине будет самым эффективным путем восстановления мира в данном регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею ввода миротворцев ООН в Донбасс, однако речь идет только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же уверены, что миссия ООН должна обладать более широким мандатом и размещаться вплоть до границы с Россией.