Таинственные артефакты: фермер случайно нашел тысячелетние кольца из золота

Ирландский фермер в графстве Донегол выкопал дренажную канаву и наткнулся на древние артефакты: он обнаружил золотые спиральные кольца в глине. Об этом пишет BBC.

Специалисты полагают, что им может быть несколько тысяч лет. Каждое кольцо около 10 сантиметров в диаметре, поэтому их назначение трудно выяснить. Куратор музея графства Кэролайн Карр отметила, что они слишком крупные для кольца и слишком маленькие для браслета. По ее мнению, их могли использовать в качестве своеобразной валюты.

«Это уникальный случай для нашего графства, и мы в полном восторге», - заявила она.

В настоящее время золото передали специалисту по античности в Национальном музее Ирландии, который специально приехал за ним из Дублина.Однако музей графства Донегол надеется, что артефакты ему вернут.

Сам фермер до сих пор не пришел в себя, поскольку даже не представлял ценности своей находки. Сначала он не понял из чего сделаны предметы и оставил их на несколько дней на кухне. Позже его друг - ювелир - уговорил мужчину сообщить о своей находке.

Сейчас он собирается в Дублин, чтобы посмотреть на свою находку, выставленную на всеобщее обозрение.