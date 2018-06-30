Водоканал в Пермском крае проверят после сообщений о сборах «на дождь»

В Пермском крае проверят водоканал после сообщений о том, что в организации взимают с потребителей плату за сточные воды. Об этом рассказал советник зампредседателя правительства региона Андрей Красников, пишет РИА Новости.

«ИГЖН и РСТ Пермского края проверят работу кунгурского водоканала. Дождевая вода никогда не входила в ОДН», - отметил Красников.

По его словам, в ОДН вошла плата за канализацию, а не за дождевую воду.Он пояснил, что причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников водоканала. В связи с чем пообещал разобраться с работником, заявившим, что это платежи за дождь.

«Нам непонятно, как работник, заявивший, что это платежи за дождь, оказался на своей должности, и что он делает в сфере ЖКХ», - добавил он.

Ранее сообщалось, что коммунальщики в Кунгуре стали взимать с местных жителей плату за сточные воды, в частности за дождевую, которая уходит в канализацию.

Первый заместитель главы Кунгура Андрей Дремин опроверг сообщения СМИ о плате «за дождь», пояснив, что речь идет о плате, которая взимается за отведение воды, подаваемой в дом согласно показателям счетчиков.

Плата за общедомовые нужды по водоотведению в Пермском крае производится по тарифам, вступившим в силу с 12 февраля. По документам рассчитывается объем сточных вод, которые попадают в канализацию.