В сюжете украинского телеканала «2+2» журналисты случайно раскрыли секретные позиции ВСУ в поселке Южное.

Корреспондент вела репортаж из зоны проведения так называемой «Операции объединенных сил», в котором с точностью обозначила расположение опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

В Донбассе поблагодарили СМИ за «неоценимую помощь ополченцам», а также отметили, что этот и подобные сюжеты в итоге станут свидетельством преступлений киевских властей против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сюжет также служит доказательством, что на Украине не просто есть нацизм, но и его открытая демонстрация и пропаганда ничем не карается, несмотря на то, что по украинскому законодательству за это предусмотрены два года тюрьмы: на обмундировании одного из героев сюжета - военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ - присутствует нашивка 3-й таковой дивизии СС, на счету которой огромное количество страшных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.