Прилепин о миротворцах ООН в Донбассе: Киев хочет сделать из них пушечное мясо

Писатель и военнослужащий ДНР Захар Прилепин прокомментировал слова главы ДНР Александра Захарченко о том, что в Донбассе миротворцев ООН воспримут как врагов, если они войдут в зону конфликта без согласия самих ополченцев.

Как рассказал писатель в эфире НСН, предупреждение Захарченко повлияет на решение ООН по вопросу о размещении миротворческого контингента на Украине. По его словам, Запад не поставит под угрозу жизни своих военных в каких бы войсках они не находились, в том числе и ООН.

«У Киева там одна позиция - все зачистить и всех убить. Естественно, им никто не позволит этого сделать, ни им самим, ни при помощи голубых касок», - отметил писатель.

Прилепин подчеркнул, что введение миротворческого контингента в Донбасс - последняя надежда для Киева, поскольку собственными силами Украина боится рисковать и пытается «впихнуть кого-то вместо себя в этот конфликт». По словам писателя, они намерены «сделать из них пушечное мясо».

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что миротворческие силы ООН станут мишенями для ВС самопровозглашенных ЛНР и ДНР, если их введут в Донбасс без согласия Луганска и Донецка, то есть «по украинскому сценарию».