В WhatsApp появились каналы как в Telegram

В WhatsApp появились каналы, аналогичные тем, что есть у его конкурента Telegram. Сообщение о нововведении было опубликовано в блоге мессенджера.

Новая функция для групповых чатов называется «Broadcast Only». С ней право отправлять сообщения в ту или иную группу будут иметь только ее администраторы.

«Broadcast Only» уже включена и доступна пользователям по всему миру. Чтобы активировать ее, необходимо зайти во вкладку «Информация о группе», нажать на «Настройки группы», затем на «Отправить сообщения», где следует выбрать пункт «Только администраторы».

WhatsApp является одной из самых популярных в мире систем для мгновенного обмена сообщениями, которой пользуются более миллиарда человек. Мессенджер принадлежит корпорации Facebook.