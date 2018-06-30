СМИ: в Мозамбике завершили обследование «затерянного мира»

Первая научная экспедиция завершила работу в Мозамбике. Она обследовала там недавно открытый «затерянный мир». Как сообщило издание The Guardian, речь идет об участке влажного тропического леса, которая находится в центральной части Мозамбика. Он находится на вершине базальтовой горы с такими крутыми склонами, что в состав экспедиции потребовалось включить опытных альпинистов.

Именно это обстоятельство привлекло внимание британского исследователя Джулиана Бейлисса, открывшего в 2012 году этот мозамбикский «затерянный мир», который похож по описанию в одноименном романе Артура Конан Дойла. Бейлисс в 2005 году первым сделал научное открытие, когда нашел природную зону при помощи приложения Google Earth. Он изучал поверхность Мозамбика, пока не нашел горный массив Мабу. В 2012 году он таким же образом обнаружил каменный выступ, торчавший будто палец посреди впадины - кратера вулкана, который потух в древности. Гора Лико на 700 метров вздымается над окружающей саванной.

Бейслисс собрал предварительную информацию и пришел к выводу, что даже жители ближайших к Лико деревень ничего не знают о том, какие животные и растения встречаются на вершине горы. Британец начал собирать экспедицию из альпинистов и биологов. Подготовка к ней заняла пять лет, в команду вошли представители Бразилии, Британии, Свазиленда, ЮАР, Мозамбика и Свазиленда.

Прибыв на место участники экспедиции первым делом создали лагерь у подножия горы и стали ждать, когда скалолазы смогут пройти труднейший участок - почти вертикальный 125-метровый склон. Оттуда наверх вела очень крутая тропка.

Исследователи на вершине горы нашли никем не тронутый, первозданный тропический лес. Уже подтверждена находка нового вида бабочек, который ранее неизвестен науке. Обработка полученных сведений займет несколько месяцев.