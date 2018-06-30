Гостям ЧМ-2018 показали церемонию развода караулов Президентского полка

В Москве гостям чемпионата мира по футболу показали то, что они никогда не забудут. На Соборной площади Кремля прошла торжественная церемония развода караулов Президентского полка.

Это уникальная воинская часть, которая решает задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны и подчиняется непосредственно президенту России.

Красивую и давнюю традицию возродили в 2005 году. Сегодня под музыку президентского оркестра пешие и конные расчеты продемонстрировали строевые приемы и так называемую «конную карусель».

Позже, в 16.00, церемонию повторят и на самой Красной площади.