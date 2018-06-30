Названы сроки запуска Кожуховской линии московского метро

Первый участок Кожуховской линии московского метрополитена с четырьмя станциями может открыться к концу 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Движение по розовой ветке запустят между станциями «Некрасовка» и «Косино». На «Косино» откроют переход на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что на всех строящихся станциях уже налаживают оборудование.

Глава столичного строительного комплекса напомнил, что в состав новой ветки метро войдут станции «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Поезда по этой линии начнут курсировать в следующем году.