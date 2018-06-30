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Названы продукты, вызывающие рак

Александра Арсентьева
14:06 30.06.2018
Продуктом питания, увеличивающим риск возникновения рака желудка и кишечника, является красное переработанное мясо.
Названы продукты, вызывающие рак
Фото: imagebroker/ Siegfried Grassegger / Globallookpress

Ученые назвали наиболее опасные продукты, которые способны вызывать рак. Об этом сообщает британский журнал Which.

Так, продуктом питания, увеличивающим риск возникновения рака желудка и кишечника, является красное переработанное мясо. Часто производители стараются продлить срок хранения и изменить его вкусовые качества при помощи нитритов и нитратов, которые являются канцерогенами. ВОЗ сообщает, что даже 50 граммов переработанного мяса в день может увеличить риск развития рака кишечника на 18%.

Сахар - еще один продукт, который влияет на возникновение злокачественных опухолей. Специалисты пока не установили прямой зависимости между сладостями и онкологией, однако поедание продуктов с высоким содержанием сахара приводит к ожирению, что, в свою очередь, увеличивает риск развития рака.

Специалисты для снижения вероятности заболевания раком рекомендуют употреблять в пищу гранаты, куркуму, жирную рыбу, чернику, фрукты и овощи, а также пить зеленый чай.

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