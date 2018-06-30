ВДНХ закрыли из-за надвигающейся на Москву мощной грозы с градом

Власти Москвы приняли решение о закрытии 30 июня территории ВДНХ в связи с ожидающимся в столичном регионе резким ухудшением погоды. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Людей на территорию ВДНХ перестанут пускать с 15:00. Прекратит свою работу и входящий в состав комплекса парк «Останкино».

«Все запланированные мероприятия отменены. Купленные билеты на сегодня, 30 июня, будут компенсированы», - уточнили в пресс-службе.

В МЧС тем временем предупредили, что во время грозы с градом ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

Из-за ожидающейся непогоды сегодня будет закрыта и официальная фан-зона FIFA на Воробьевых горах.