Власти опровергли сообщения о введении «налога на дождь» в Пермском крае

Власти опровергли информацию СМИ о введении «налога на дождь» в городе Кунгур Пермского края. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет такого налога», - заявил первый заместитель главы Кунгура Андрей Дремин, отвечая на вопрос о введении платы за дождевую воду.

Он также добавил, что речь идет об общедомовых нуждах, когда налог взимается за отведение воды, подаваемой в дом согласно счетчикам на воду.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что якобы коммунальщики в Кунгуре начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе за дождевую, которая уходит в канализацию.