Путин утвердил новый антикоррупционный план

Национальный план противодействия коррупции подписал президент России Владимир Путин. Документ рассчитан на 2018 - 2020 годы.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 июня 2018 года.

Совет Федерации, Госдума, Верховный суд, Счетная палата, Центральный банк и Центризбирком должны будут обеспечить реализацию данного плана.

Президиум совета при президенте РФ создаст специальную рабочую группу, которая будет следить за выполнением плана и предоставлять отчет каждый год.

Предыдущий антикоррупционный план был утвержден 1 апреля 2016 года.