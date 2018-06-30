Путин утвердил новый антикоррупционный план
Президент России Владимир Путин утвердил план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы.
Фото: пресс-служба президента РФ
Национальный план противодействия коррупции подписал президент России Владимир Путин. Документ рассчитан на 2018 - 2020 годы.
Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 июня 2018 года.
Совет Федерации, Госдума, Верховный суд, Счетная палата, Центральный банк и Центризбирком должны будут обеспечить реализацию данного плана.
Президиум совета при президенте РФ создаст специальную рабочую группу, которая будет следить за выполнением плана и предоставлять отчет каждый год.
Предыдущий антикоррупционный план был утвержден 1 апреля 2016 года.