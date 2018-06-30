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Стенд-ап или жизнь: журналистка сняла опасное видео с вертолетом Ми-24

Александра Арсентьева
13:12 30.06.2018
Ради эффектного кадра съемочная группа работала под пролетавшими над их головами вертолетами.
Видео: Вежливые люди / Twitter

В Сети появилось видеозапись, на которой вертолеты Ми-24 совершают экстремально низкий полет, пролетая чуть ли не в метре от азербайджанской журналистки канадского телеканала CBC Эльмира Мусазаде, снимавшей короткометражный фильм о столетии армии Азербайджана. Об этом сообщает издание Media.Az.

Ради эффектного кадра съемочная группа работала под пролетавшими над их головами вертолетами. Не удовлетворившись одной съемкой, группе пришлось делать вторую попытку.

Пользователи Сети неоднозначно оценили видео. Судя по комментариям, одни восхищались смелостью девушки, другие - называли съемку неоправданным риском.  

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