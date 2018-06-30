Сильные ливневые дожди и град: Москву накроет непогода
Дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде», что в ближайшее время в Москве и Подмосковье начнется ливневый дождь, местами пройдет град.
«Ситуация в столичном регионе достаточно сложная в плане погоды - контраст температуры в пределах московской области весьма велик. Сегодня мы ожидаем на западе, северо-западе Московской области температуру около 20 градусов днем, в то время как на востоке, юго-востоке она успеет повысится до 30 градусов. Вот такой очень большой, десять градусов, на таком незначительном расстоянии контраст температур», - заявил Синенков.
Он как раз и является причиной активных атмосферных процессов, связанных с теплообменом и конвекцией воздуха и образования грозовых облаков, из которых ожидаются сильные ливневые дожди и местами даже град.
«Сейчас зона непогоды находится над Калужской областью, но через два-три часа она уже приблизится к Подмосковью, к мегаполису. То есть после 13.00-14.00 в столице ожидаются сильные грозы, не исключен град и кратковременные порывы ветра», - заявил синоптик.