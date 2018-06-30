Сильные ливневые дожди и град: Москву накроет непогода

Дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде», что в ближайшее время в Москве и Подмосковье начнется ливневый дождь, местами пройдет град.

«Ситуация в столичном регионе достаточно сложная в плане погоды - контраст температуры в пределах московской области весьма велик. Сегодня мы ожидаем на западе, северо-западе Московской области температуру около 20 градусов днем, в то время как на востоке, юго-востоке она успеет повысится до 30 градусов. Вот такой очень большой, десять градусов, на таком незначительном расстоянии контраст температур», - заявил Синенков.

Он как раз и является причиной активных атмосферных процессов, связанных с теплообменом и конвекцией воздуха и образования грозовых облаков, из которых ожидаются сильные ливневые дожди и местами даже град.