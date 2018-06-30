Живописные каньоны, горные реки и цветочные поля: Крым переживает туристический бум

С начала года в Крыму отдохнули больше полутора миллионов человек. С открытием моста через Керческий пролив полуостров переживает настоящий бум. Крым привлекает, как всегда, не только морем и пляжами, но и уникальными туристическими маршрутами.

Самый большой подводный музей Крыма «Аллея вождей» расположен на территории национального парка «Тарханкутский». Здесь действует строгий дресс-код - вход исключительно в дайверском снаряжении. Уникальный выставочный зал располагается на глубине 12 метров.

В этом музее собраны бюсты вождей Великой Октябрьской революции, а также выдающихся деятелей науки и искусства. Здесь имеются подводные скульптуры Ленина, Маркса, Гагарина, Есенина и даже копии мировых достопримечательностей. Так, селфи на фоне Эйфелевой башни можно сделать и в Крыму, у берегов мыса Тарханкут.

Дайвцентры работают по всему побережью. Очень многие приезжают и погружаются на подводные объекты, которые можно сравнить даже с некоторыми мировыми точками дайвиндустрии.

Если дайверы за положительными эмоциями зовут погрузится на дно, то в поселке Кача, расположенном недалеко от Севастополя, туристам, наоборот, предложат подняться в небо, причем на параплане.

Здесь земля в прямом смысле уходит из под ног. Даже несколько минут, проведенных в свободном полете под крылом параплана, непременно добавят ярких впечатлений в путешествие по Крыму.

Большую Севастопольскую тропу явно оценят любители пеших прогулок. Необходимо пройти несколько километров по гору Ильяс-Кая, чтобы увидеть необычный природный памятник - скалу Тыш-лар, что переводится с крымско-татарского как «зубастая гора». Еще это место называют «крымский Стоунхендж» из-за сходства со всемирно известной британской достопримечательностью. А среди эзотериков более популярно название «храм солнца». Считается что здесь, на вершине, царит особая энергетика.

Для тех, кто в Крыму не может расстаться с морем, подготовлено множество водных маршрутов. Самое необычное место для походов на каяках - это Севастопольская бухта. Дело в том, что здесь происходит очень интенсивное морское сообщение.

Между берегами курсируют морские трамвайчики, которые перевозят пассажиров, сюда же заходят и военные суда. Для гребцов поплавать здесь большая удача. Активный отдых можно совместить с экскурсией вдоль боевых кораблей.

В знаменитой мраморной пещере Крыма выступает камерный оркестр. Сцену для музыкантов подготовили - где бы вы думали - под землей. Сталактиты и сталагмиты здесь естественный антураж, а акустика - идеальная.

Единственный недостаток в том, что это самый холодный музыкальный зал в мире - температура здесь не поднимается выше десяти градусов. Впрочем, сейчас многие даже мечтают сюда попасть, чтобы хоть ненадолго отдохнуть от 30-градусной жары.

Переполненные пляжи, толпы туристов постоянно гуляют на берегу. Водные процедуры сейчас, конечно, самый популярный вид отдыха. Температура в Крыму диктует свои правила и вынуждает брать панаму и идти на море.

Ну, а для тех, кого аномальная жара не смущает и кто ищет уединения, на полуострове есть еще и море лаванды. В бескрайних лиловых просторах можно надышаться ароматом этих цветов, побродить, отдыхая от суеты, и сделать кучу красивых фотографий.

Крым - это не просто отпуск на море, но еще и море возможностей для отдыха. Пещерные города и живописные каньоны, горные реки и цветочные поля - уникальный случай, когда совершенно разные вещи собраны в одном месте. Впечатлений от полуострова у туристов точно хватит до следующего лета. Главное во время отпуска - не забывать фотографировать.