Месяц нововведений: какие изменения ждут россиян с 1 июля

С 1 июля россиян ждет множество изменений. Они касаются разных сфер - топливных и коммунальных тарифов, правил дорожного движения, хранения информации и не только.

В первую очередь, новые правила заденут автолюбителей: в России дополнительно понизят акцизы на бензин и дизель. Стоимость расти не должна, обещают в правительстве.

А вот тарифы на услуги ЖКХ повысятся: уже с начала месяца платежи в среднем вырастут на 4%, но показатели будут варьироваться в зависимости от региона.

Также с 1 июля в силу вступает закон, обязывающий операторов сотовой связи и интернет-провайдеров в течение полугода хранить аудиозаписи телефонных разговоров и электронную переписку клиентов. Сейчас поставщики связи держат только информацию о самих фактах соединения.

С середины июля в силу вступят также новые требования к маркировке молочной продукции. Теперь на упаковках таких продуктов производители обязаны писать о том, содержатся ли в них заменители молочного жира, изготовленные на основе растительных масел, в том числе пальмового.

Кроме того, с июля страховщики при оформлении полиса ОСАГО должны будут работать только с бланками нового образца, который станет единым для бумажной и электронной версий полиса. При этом на бумажной версии появится QR-код, содержащий информацию о транспортном средстве, владельце и сроке действия страховки.