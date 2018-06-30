Ученые обнаружили неожиданную причину диабета

Американского ученые выяснили, что рост числа диабетиков в мире связан не только с ожирением, но и примерно в 14% случаев является следствием плохой экологии. Об этом сказано в статье, опубликованной в издании Lancet Planetary Health.

В исследовании ученые руководствовались в том числе сведениями об эпидемии диабета в государствах, где люди массово не страдают от ожирения. Например, в Папуа - Новой Гвинее и в некоторых африканских странах Африки.

Результаты исследования показали, что эндокринное заболевание может развиться даже в случае, если в воздухе присутствуют относительно низкие концентрации вредных веществ, которые превышают 2,4 микрограмма на кубический метр.

Если же данный показатель был повышен в регионе в четыре-пять раз, то проживающие там люди уже на 21% чаще страдали от диабета по сравнению с теми, кто влияния плохой экологии не испытывал.

Как сообщает РИА Новости, по официальном данным в мире число диабетиков превышает 420 миллионов. Почти четыре миллиона из них - жители России.