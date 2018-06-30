Стадо оленей «удочерило» заблудившуюся корову

Необычный случай произошел в лесах округа Холланд в США. В возрасте четырех месяцев корова Бонни убежала в лес, где встретила оленей. Лесные животные приняли корову в свое стадо. Олени и корова вместе добывали пищу и спасались от хищников. Об этом сообщает портал Mashable.

Через какое-то время лесную корову нашли люди, и она стала местной знаменитостью. Фотографы специально приезжали в округ Холланд, чтобы запечатлеть животное. С приближением зимы местные жители обеспокоились о Бонни. Владелица угодий Бекки Бартельс стала за ней ухаживать, каждый день привозила корове еду и теплые подстилки.

Через некоторое время Бартельс завоевала доверие лесной коровы и забрала ее к себе на ферму, где Бонни обрела новый дом.