Меркель обвинили в распаде Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель не является «спасительницей Европы», какой ее представляет часть западных политиков. Об этом сообщает издание Politico.

Благодаря своей позиции по вопросу беженцев канцлер Германии обрела репутацию «современной Жанны д'Арк», отважной защитницы западных идеалов от натиска популистов, но на самом деле Меркель разрушает ЕС своей миграционной политикой, не обращая внимания на назревающий раскол, заявляет автор публикации.

«Многие бывшие союзники Меркель высказывают опасения по поводу ее внутренней политики, и задают вопрос, который большая часть немецкого истэблишмента считает святотатством: а не разрывает ли она Европу на части?» - сказано в материале.

Корреспондент немецкой государственной вещательной компании ARD Мальте Пипер обратился недавно к Меркель с призывом, в котором было сказано, что она уже около 13 лет находится на посту канцлера и «единственное, что испытывает Европа к вам - это враждебное отношение».

«Помогите же, наконец, остановить Европу, поворачивающую от единства в сторону раскола! Освободите место в канцелярии преемнику», - заявил Пипер.

Как отмечает Politico, данное заявление вызвало «волну откликов в Берлине». У политической элиты в Берлине имеются большие опасения: в настоящее время демократические институты Германии недостаточно сильны для того, чтобы сохранить Европу, и сделать это может «только Меркель». А поскольку истэблишмент Германии поддерживает канцлера, скорее всего, Меркель одержит победу во всех внутренних противостояниях, потому что никто не хочет, чтобы его обвинили в «разрушении Европы», говорится в статье издания.

Если кризис еврозоны на континенте «создал трещины», то проблема с беженцами породила «глубокий раскол», отмечает Politico. На этот раз Германия помощь не предлагала, а уже просила о ней, однако остальные страны Европы ответили отказом.

Миграционная политика канцлера Германии настроила против нее европейских партнеров Берлина, а также большую часть собственной политической коалиции внутри государства. Издание пишет, что Германия безуспешно пыталась справиться с наплывом беженцев, а Меркель, которая до этого нравилась почти всем, превратилась в политическую фигуру, вызывающую разногласия.

Автор статьи заключил, что если сейчас канцлер Германии «выиграет битву» в Брюсселе, война из-за ее позиции по беженцам и бои за ее политическое будущее продолжатся.