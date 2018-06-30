Госдеп эвакуировал из Китая 11 дипломатов с симптомами странного недуга

Государственный департамент США эвакуировал из Китая по меньшей мере 11 американских дипломатов после того, как тех сразил загадочный недуг. Подробности инцидента рассказало издание The New York Times.

Как уточняет газета, все пострадавшие при общении с врачами сообщали, что испытывали странные ощущения в организме и слышали необычные звуки. Симптомы, отмечает издание, схожи с последствиями так называемой «акустической атаки», в результате которой ранее, как утверждал Вашингтон, пострадали дипломаты США на Кубе.

По словам одного из американских чиновников, который общался с The New York Times на условиях анонимности, восемь эвакуированных американцев работали в консульстве в Гуанчжоу, один - в консульстве в Шанхае и двое - в посольстве в Пекине.

Инциденты с плохим самочувствием американских дипломатов в Китае начались еще в апреле, добавляет газета. Официальные американские лица в Китае отказались комментировать информацию издания, либо вовсе не ответили на направленные им запросы.

Единственную официальную позицию озвучил только сам Госдепартамент США, но сделал это крайне обтекаемо, сказав, что «несколько сотрудников и членов их семей направлены в США до выяснения обстоятельств».