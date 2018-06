Госдеп эвакуировал из Китая 11 дипломатов с симптомами странного недуга Вадим Иванов Сотрудники американской дипмиссии в Гуанчжоу, Шанхае и Пекине говорят, что испытывали странные ощущения в организме и слышали необычные звуки.

Фото: U.S. Embassy and Consulates in China