Буйство цветов: в Москве проходит фестиваль садов и цветов

В Москве открылся Международных фестиваль садов и цветов. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках столицы: в парке искусств «Музеон» и в парке «Зарядье».

Каждый день фестиваля будет посвящен природе и садовой культуре в отдельной стране. Сейчас Россия в первую очередь ассоциируется с футболом, поэтому болельщики получили от дизайнеров подарок, они воссоздали большой мяч высотой в три метра из свежей травы и настоящих цветов.

Вчера, 29 июня, состоялась презентация нового сорта одного из самых красивых цветов в мире - гортензии метельчатой. Для посещения фестиваль открыт до 8 июля.