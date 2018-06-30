В Российской академии наук наградили лучших изобретателей страны

Сегодня праздник у тех, кто привык заглядывать в будущее чуть раньше остальных - в России отмечают День изобретателя и рационализатора. Накануне в Российской академии наук наградили авторов самых прорывных проектов в разных сферах - от нанотехнологий до тяжелой промышленности.

«Видеоокулограф» сестер Усановых стал настоящим прорывом в офтальмологии. С его помощью излечивают серьезные зрительные патологии, например - нистагм. До появления этого комплекса заболевание, при котором глаза постоянно находятся в движении и не могут сконцентрироваться, лечилось только дорогостоящей операцией и без гарантии полного выздоровления. Теперь 10-15 сеансов - и человек здоров.

Лечение происходит обычным светом, падающим на сетчатку под определенным углом и с меняющейся частотой. Отмечается, что у технологии большие перспективы по ряду направлений использования.

«Мы расширяем функционал, и поскольку диагностируем разные патологии, в том числе - определение алкогольной и наркотической интоксикации по зрачковой реакции, и детекции лжи, что является единственным способом - это как раз определение по непроизвольным микродвижениям глаз достоверности предоставляемой респондентом информации», - рассказывает один из авторов комплекса «Видеоокулограф» кандидат физико-математических наук Анастасия Усанова.

Назначение другого изобретения звучит вполне обыденно - напыление металла. Однако разработанная уникальная технология позволяет наносить металл на любую поверхность: пластик, стекло и даже твёрдые породы дерева.

«Да, можно назвать это мега-клеем, но клей, это как правило, какое-то изделие приклеивается к какой-то поверхности. Это собственно есть металл, с помощью которого можно на прикрепленном изделии создать какую-то новую форму», - поделился один из авторов технологии напыления металлов «Димет» Владимир Веселов.

Со скоростью в три раза превышающей скорость звука мельчайшие частицы металла на молекулярном уровне проникают в поврежденную деталь. Процесс идет при комнатной температуре и создает соединения непревзойденной прочности.

Победители конкурса кроме признания получают денежную премию в один миллион рублей. Но для каждого изобретателя куда важнее перспективы его разработки и скорейшее внедрение ее в производство.