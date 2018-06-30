Нам там не рады: названы самые негостеприимные города для туристов

Растущее желание людей путешествовать привело к появлению термина overtourism, который означает чрезмерное число посетителей по отношению к местному населению. В связи с этим сервис Aviasales опубликовал список мест, где путешественникам не рады.

В первую очередь это Венеция, в городе проживают почти 633 тысяч человек, но туристический поток в прошлом году составил 5,3 миллиона путешественников. Из-за этого властями были введены штрафы до 500 евро за выброс мусора, езду на велосипеде и купание в каналах. Кроме того, на дорогах установили турникеты для регулировки движения. Также они собираются ограничить число лайнеров с туристами, которые заходят в лагуну.

В Барселоне власти начали регулировать поток туристов в 2015 году, тогда сервисам краткосрочной аренды Airbnb и HomeАway был предъявлен штраф за неправильную рекламу, а после этого в центре города запретили строить отели. Местные жители очень обеспокоены тем, что из-за туристов растут цены на жилье и еду, а также увеличивается число преступлений.

Следующий город, в котором наблюдаются протесты против отдыхающих, - Амстердам. Причины аналогичны: много людей, шума, мусора, рост цен. Власти в связи с этим запретили строительство новых гостиниц, а также увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь пребывания в отеле.

Администрация Дубровника (Хорватия) и Санторини (Греция) ограничили число посетителей до восьми тысяч в день. В Милане существует запрет на напитки в стеклянной таре, селфи-палки и передвижные вагончики с едой. Власти Майорки и Ибицы с мая этого года повысили туристический налог.