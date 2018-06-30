Жестоко пытавшего фермеров бойца ВСУ выпустили на волю

В Запорожской области Украины местный суд освободил от отбывания наказания бойца ВСУ, приговоренного ранее к пяти годам тюрьмы за пытки над фермерами. Преступления были совершены солдатом танковой бригады в сентябре 2017 года.

Как пишет «Русская весна», тогда военнослужащий вместе с сослуживцами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехали с двумя фермерами на охоту, где потеряли один из автоматов. Решив, что оружие украли их новые знакомые, солдат начал стрелять по ногам фермеров и возле голов.

После этого бойцы ВСУ связали мужчин и бросили в свой автомобиль, а когда один из них попытался сбежать, по нему открыли огонь. Только тогда издевательства закончились и раненого фермера все же отвезли в больницу.

Подсудимые признали свою вину и полностью компенсировали моральный ущерб, в связи с чем Пологовский районный суд и принял решение освободить главного фигуранта дела от отбытия наказания.