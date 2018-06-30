«КамАЗ» показал новый гоночный грузовик

«КамАЗ» показал новое поколение гоночных грузовиков. Первые фотографии новинки были опубликованы в издании «Вести КамАЗа».

Как отмечают эксперты отличить болид 2018 года от предшественников смогут только знатоки. Хорошо заметны только силовой бампер и новые фары.

Подробностей о новой модели ни издание, ни команда пока не сообщают. Но как предполагают специалисты, автомобиль оснащен рядным 6-цилиндровым турбодизелем - «КамАЗ» в скором времени должен для своей техники серийно начать выпускать такие моторы.