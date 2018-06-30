В Пермском крае с жителей стали брать «налог на дождь»

Коммунальные службы города Кунгур в Пермском крае с мая 2018 года стали взимать с местных жителей платеж по семь рублей в месяц за сточные, в том числе и дождевые воды, пишет местное издание «Искра».

Это заметили жильцы одного из домов после того, как стали получать странные квитанции, в которых появилась дополнительная строка - «ОДН за сточные воды». Коммунальщики уже заявили, что сбор денег законен, поскольку происходит на основании приказа Региональной службы по тарифам, вступившего в силу 12 февраля 2018 года.

По словам представителей управляющей компании, вода, бегущая с крыши по водостокам, стекает через люки в канализацию и создает дополнительную нагрузку. Местные жители считают, что это не соответствует действительности, поскольку вода попадает не в канализацию, а заливает двор. Теперь жителям Кунгура придется платить за данную услугу круглый год.

В начале 2017 года взимать плату за водоотвод осадков начали в Биробиджане, но тогда это касалось только компаний, а не физических лиц.