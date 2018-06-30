«Яндекс.Дзен» получил дополнительные функции

Платформа «Яндекс.Дзен» анонсировала новые функции. Теперь в ленте будут размещены короткие записи длиной до 200 символов. В этих постах можно размещать картинки и выбирать цветовой фон.

Кроме того, в «Яндекс.Дзене» появилась возможность оставлять комментарии под материалами, самые популярные из которых будут выводиться наверх. При желании, авторы публикаций могут покупать дополнительный охват и отключать комментирование своих постов.

Помимо этого, «Яндекс.Дзен» внедрил автомодерацию спама и оскорблений.

С июня 2017 года аудитория сервиса выросла в два раза, до 13 миллионов пользователей в день, а с марта 2018 года — еще на 2 миллиона пользователей.