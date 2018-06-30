Посол США в Японии подал в отставку в знак протеста против высказываний Трампа

Руководитель дипломатической миссии США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку и покинул рабочее место в знак протеста против высказываний и политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на закрытый от публики пост дипломата в Facebook.

В своей записи посол, главным образом, осуждает уничижительную риторику Трампа в адрес Евросоюза и НАТО. Президент США нередко говорил, что Европе пора платить за свою оборону самой, а сам ЕС был создан, чтобы «использовать Штаты как копилку».

«Я служил под началом шести президентов и одиннадцати государственных секретарей. Никогда не думал, что моя карьера дойдет до такого момента», - написал Мелвилл-младший.

Европейские и американские политики не впервые протестуют против политики Трампа в отношении ЕС и НАТО. Будущая встреча Трампа и Путина обострила их плохие предчувствия.